‘Conexão Estadão’: Temer desiste de concorrer a reeleição

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 22, o presidente Michel Temer lançou a pré-candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles ao Palácio do Planalto. A uma plateia que não escondeu a divisão do MDB, Temer anunciou o que todos já sabiam: a desistência de entrar na disputa por um novo mandato. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou, pelo Twitter, que o governo vai zerar a Cide sobre o diesel para ajudar a reduzir o preço dos combustíveis no País. Ele também anunciou acordo para destinar 100% dos recursos do projeto de reoneração da folha de pagamento para reduzir o impacto do aumento do diesel.

