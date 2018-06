‘Conexão Estadão’: Temer se encontra com Alckmin para alinhar o discurso

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 30, comentou o encontro que acontecerá entre o presidente Michel Temer, e o próximo presidente do PSDB, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin. A reunião deve definir o discurso sobre o partido no governo. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o vídeo em que o senador Romero Jucá é hostilizado dentro de um avião. A assistente social Rúbia Sagaz, autora do vídeo, disse ao ‘Estado’ que tomou a iniciativa por estar insatisfeita com as políticas do atual governo e afirmou que o senador tentou desmoralizá-la chamando a de “petista”.

