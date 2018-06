‘Conexão Estadão’: Todos querem Joaquim Barbosa no palanque

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 08, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, cogitado há alguns meses como pré-candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) à Presidência da República, confirmou que não concorrerá ao cargo. De acordo com ele, a decisão é “estritamente pessoal”. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou por unanimidade, na tarde desta terça-feira, 08, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, e seu irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima (MDB-BA), réus no caso do bunker de R$ 51 milhões, encontrado em Salvador (BA).

