‘Conexão Estadão’: Tríplex do Guarujá é arrematado por comprador de Brasília

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 15, o imóvel pivô da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato tem um novo dono. Foi encerrado o leilão, do triplex 164-A, no condomínio Solaris. O apartamento foi arrematado pelo valor mínimo estipulado no edital, de R$ 2,2 milhões. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, Começou, nesta terça-feira, oficialmente, a “vaquinha virtual”, ou “crowdfunding”, pela qual a pessoa física pode contribuir financeiramente para o candidato que queira apoiar na próxima eleição.

