‘Conexão Estadão’: TSE quer se antecipar ao horário eleitoral

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 28, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deverá fazer uma sessão extraordinária na próxima sexta-feira (31), segundo o Broadcast Político apurou com quatro integrantes do tribunal. A ideia é julgar pedidos de registro de candidatos à Presidência da República ainda pendentes de julgamento pelo plenário do TSE.

Ainda no programa, a Empresa de Logística e Planejamento, criada para tocar o trem-bala que nunca saiu do papel, tem 17 funcionários com salários acima de R$ 20 mil.

