‘Conexão Estadão’: Um ministro sem trabalho

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 05, o ministro do Trabalho, Helton Yomura, pediu demissão do cargo após ser alvo da 3.ª fase da operação Registro Espúrio. O pedido de demissão visa evitar desgaste com o PTB, que o indicou para a pasta. Ouça no player abaixo:

Do lado esportivo, o lateral Danilo da seleção brasileira está fora da Copa após ser diagnosticado com uma lesão no tornozelo. As informações com o repórter Marcius Azevedo e os correspondentes na Rússia.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’ e Sílvia Araújo, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).