‘Conexão Estadão’: Um Supremo dividido

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 28, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu liberar para julgamento o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para suspender os efeitos de sua condenação. Enquanto isso, o ministro Marco Aurélio Mello mandou soltar o ex-deputado federal Eduardo Cunha. No entanto, o ex-presidente da Câmara dos Deputados continuará preso por ter outros três decretos de prisão contra ele. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, todas as informações sobre a Copa do Mundo com o editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli, e os nossos correspondentes na Rússia.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Andreza Matais, e de Brasília, Sílvia Araújo, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).