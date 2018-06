Conexão Estadão: Uso de fundo partidário nas eleições causa polêmica

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 14, falou sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que autorizou os partidos políticos a usarem o Fundo Partidário para bancar as campanhas de seus candidatos nestas eleições. Para este ano, o valor aprovado pelo Congresso é de R$ 888,7 milhões, dos quais R$ 780,3 milhões oriundos de dotação da União. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o advogado do PSB Rafael Araripe Carneiro concedeu entrevista para o programa e comentou sobre a ação do partido no Supremo Tribunal Federal que contesta a norma que permite que os candidatos utilizem recursos próprios até o limite de gastos estabelecidos para cada cargo eletivo.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

