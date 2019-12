Confira o Choque da Uva, novo podcast do ‘Estado’

Da ciência por trás de um coração partido à física na trajetória de uma bola de futebol. Da eletricidade às investigações da origem do derramamento de óleo na costa brasileira. Tudo isso vai estar no Choque da Uva, o mais novo podcast do Estado, que aborda a ciência no cotidiano de maneira leve e divertida. O projeto foi desenvolvido pela 30ª turma do Curso Estado de Jornalismo e lançado nesta segunda-feira nas principais plataformas de podcast do País.

O nome do podcast e o primeiro episódio da série, Uva dá Choque?, foram inspirados em um meme famoso, no qual o jornalista Lasier Martins, hoje senador pelo PSD gaúcho, toma um choque ao encostar em um cacho de uva durante um festival de Caxias do Sul (RS), em 1996. A temporada de estreia terá 15 episódios e publicação diária.

O podcast foi produzido pelos alunos da 30ª Turma do Curso Estado de Jornalismo, os Focas do Estadão, apelido carinhoso dado aos que se iniciam na profissão. O curso é realizado em parceria com a Universidade de Navarra e conta com o patrocínio da Philip Morris.

OUÇA O ‘CHOQUE DA UVA’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Choque da Uva”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Choque da Uva”) no campo de busca.