Congresso manterá protagonismo em 2020? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Congresso Nacional passou, em 2019, por períodos de tensão e conquistas, como a reforma da Previdência. Mas, será que os assuntos que ficaram pendentes para 2020 terão facilidade de serem debatidos por deputados e senadores? Sobre isso e outras coisas, o cientista político Rafael Cortez e o editor de Política do Estadão, Eduardo Kattah conversam com o jornalista Haisem Abaki no Estadão Notícias:

