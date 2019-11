Congresso unido pela prisão após 2ª instância? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Senado e Câmara tentam chegar a um acordo sobre a proposta que pretende possibilitar a prisão após condenação em 2ª instância no Brasil. A Câmara quer modificar artigos da Constituição. Já o Senado aposta em alterações no Código de Processo Penal. Os deputados já aprovaram o texto na CCJ, mas a tramitação é mais demorada. Senadores apostam na celeridade que o texto da Casa teria durante o rito. O Estadão lançou um placar para contabilizar os votos favoráveis, ou não, dos parlamentares sobre o tema.

Na edição de hoje, um papo com a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz. Falamos também com o deputado Alex Manente (Cidadania-SP), autor da proposta na Câmara. Sobre a constitucionalidade dos projetos, conversamos com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral.

