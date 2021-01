Congresso vai encarar impeachment de Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A pressão pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro cresce com o agravamento da crise sanitária, as tragédias ocorridas no Amazonas e no Pará e o atraso e os impasses na campanha de vacinação. Nos últimos dias, as manifestações chegaram às ruas, com carreatas com o mote “Fora Bolsonaro” sendo registradas em diversas cidades de todo o País.

Contudo, no Congresso Nacional, a abertura de um processo de impeachment ainda encontra resistência. 56 pedidos já protocolados estão travados sob responsabilidade do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E a eleição para novos líderes das duas casas legislativas deve impactar o futuro do andamento dos processos.

No episódio de hoje, conversamos com o repórter do Broadcast Político em Brasília Daniel Weterman e com o cientista político Lúcio Rennó, professor da Universidade de Brasília.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi