Conheça a criptomoeda brasileira: o ‘real digital’; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil deu o pontapé inicial para ter uma moeda totalmente digital. O Banco Central do Brasil divulgou no final do mês passado as diretrizes para o lançamento do “real digital”. O real digital será necessariamente custodiado por instituições financeiras. Na visão do BC, a nova modalidade do dinheiro permitirá o desenvolvimento de novas tecnologias e funcionalidades.

Ainda não está definido se um real da moeda digital valerá exatamente um real da convencional. Mas, a ideia é permitir que a criptomoeda brasileira seja transformada em moeda convencional, ou seja, a intenção é que uma pessoa possa sacar em notas parte do seu saldo de reais digitais que está no banco.

O Brasil não é o único país que está estudando o lançamento de uma moeda digital com lastro em sua divisa oficial. Países como Bahamas, China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Suécia possuem projetos em andamento.

No episódio de hoje, vamos entender o que são as criptomoedas, e como o Banco Central está desenhando o “Real Digital” com o repórter do e-Investidor, Luiz Felipe Simões, que acompanha o mercado de moedas digitais.

