Conteúdo em parceria: #01 Asco e Sírio Libanês sobre o câncer de pulmão

Todos os anos, a Asco, Sociedade Americana de Oncologia Clínica, discute as novidades no tratamento de câncer. Os oncologistas do Hospital Sírio Libanês estão participando do Congresso e trazem pra nós o que mais impacta na vida dos brasileiros sobre o assunto.

Hoje começamos uma série sobre os assuntos debatidos durante o evento e o assunto do primeiro episódio dessa série de podcasts é o câncer de pulmão. O Estadão Blue Studio realiza, desde o primeiro dia de evento, uma live para debater as principais novidades. Hoje a jornalista Rita Lisauskas conversou com a Dra. Andrea Shimada, oncologista do centro de oncologia da unidade sírio libanês, membro titular da sociedade brasileira de oncologia clinica; e com o Dr. Marcelo cruz, oncologista do centro de oncologia do sírio libanês, especialista no tratamento de tumores sólidos, como câncer de pulmão.

