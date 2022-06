Conteúdo em parceria: #02 Asco e Sírio Libanês sobre o câncer de pele e sarcoma

Hoje, no segundo episódio da nossa série de poscasts, falamos sobre as inovações no tratamento de câncer, que são discutidas no encontro da Asco, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, um dos eventos mais aguardados sobre as novidades no assunto.

Neste episódio, produzido pelo Estadão Blue Studio, a jornalista Rita Lisauskas conversa sobre os avanços no tratamentos do câncer de pele e sarcoma com a Dra. Luiza Dib, oncologista clínica titular e coordenadora da Pesquisa Clínica do Hospital Sírio Libanês Brasília, e com o Dr. David Muniz, oncologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Sírio Libanês em São Paulo.

Para ter acesso a todo o conteúdo produzido sobre o tema, acesse especiais.estadao.com.br/sirio-libanes.