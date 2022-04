Conteúdo em parceria: Amazônia e a bioeconomia

Como o manejo do pirarucu está transformando a vida dos moradores da floresta. Neste podcast, o jornalista Eduardo Geraque conversa com o biólogo João Campos-Silva, um dos laureados dos Prêmios Rolex de Empreendedorismo de 2019, sobre o projeto que está ajudando a construir um futuro sustentável para as comunidades das várzeas amazônicas.

A conversa faz parte do hub de conteúdo interativo Defensores da Terra, um projeto do Estadão em parceria com Rolex.