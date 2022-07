Conteúdo em parceria: Astronauta do oceano profundo

Um dos poucos mergulhadores de grandes profundidades no mundo, o biólogo brasileiro Luiz Rocha (um dos Laureados dos Prêmios Rolex de Empreendedorismo de 2021) fala com o jornalista Eduardo Geraque sobre a expedição que lidera nas Maldivas, no Oceano Índico.

Na pauta, a busca por novas espécies de peixes e pela preservação dos corais. A conversa faz parte do hub Defensores da Terra, um projeto do Estadão em parceria com a Rolex e sua iniciativa Perpetual Planet.