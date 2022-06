Conteúdo em parceria: Mapa dos sonhos

O engenheiro florestal Laury Cullen (um dos Laureados dos Prêmios Rolex de Empreendedorismo de 2004) fala com o jornalista Eduardo Geraque sobre o projeto que vem ajudando a Mata Atlântica a redobrar o seu fôlego – dados do programa mostram a restauração de 100.000 hectares de floresta e o plantio de 4 milhões de árvores.

A conversa faz parte do hub Defensores da Terra, um projeto do Estadão em parceria com a Rolex e sua iniciativa Perpetual Planet.