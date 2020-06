Conteúdo patrocinado: #1 O open source no dia a dia

A tecnologia open source é peça fundamental para acelerar a transformação digital da sociedade. Ela está presente nos mais diversos setores da economia, como financeiro, varejo, saúde, energia e outros, apoiando o desenvolvimento de serviços e aplicações rápidas e confiáveis. Utilizar o código aberto apresenta muitos benefícios para as empresas de todas as áreas e também para nós, consumidores de tecnologia.

Você saberá mais sobre o poder do open source, onde ele está presente, as soluções que ele apoia, e como o Red Hat fomenta a tecnologia na conversa com Gilson Magalhães, presidente do Red Hat Brasil. A apresentação é de Daniel Gonzales. Ouça no player acima.