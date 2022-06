Conteúdo patrocinado: A construção de um futuro mais sustentável

Especializado em gestão ambiental, o Grupo Ambipar atua em várias frentes. Uma das empresas do grupo é a Biofílica Ambipar Environment, que tem como missão a criação de um sólido e confiável mercado de serviços ambientais no Brasil, através da geração e comercialização de créditos de carbono de Nature-Based Solutions (NBS), ou Soluções Baseadas em Natureza.

No podcast de hoje, a jornalista Bárbara Guerra conversa com o CEO da Biofílica Ambipar Environment, Plínio Ribeiro, sobre detalhes da atuação da empresa e do mercado de carbono no Brasil e no mundo.