Conteúdo Patrocinado: A diferença entre um hospital geral e um cancer center

O câncer é uma doença que, para ser combatida, precisa que diagnóstico precoce, tratamento, tecnologia e pesquisa estejam integrados. Descobrir o tumor o quanto antes é essencial, mas não só. O paciente oncológico precisa ser assistido rapidamente e se tiver acesso ao que há de mais moderno em terapias e medicamentos, aumentam suas chances de vencer a doença e de ter uma boa qualidade de vida.

Para conversar sobre a importância da sinergia entre medicina, tecnologia, pesquisa e condutas terapêuticas baseadas em evidências científicas no tratamento dos vários tipos de cânceres. Neste podcast, com patrocínio de A. C. Camargo Cancer Center, Rita Lisauskas conversa com o CEO do A. C. Camargo Cancer Center, Victor Piana, que fala sobre a diferença de se tratar o câncer em um um hospital geral e um cancer center.