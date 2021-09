Conteúdo Patrocinado: A importância da integração modal para a qualidade de vida

No primeiro episódio do podcast Expresso na Perifa, a repórter Lethícia Amâncio, do coletivo Favela em Pauta, conversa com o geógrafo Henrique Silveira.

Coordenador da Casa Fluminense, uma organização que contribui para a construção de políticas públicas na região metropolitana do Rio de Janeiro, Henrique explica o que é integração modal e por que ela é tão importante para melhorar a qualidade de vida nas comunidades periféricas das grandes cidades.