Conteúdo Patrocinado: A importância da rede de apoio na jornada contra o câncer

Receber o diagnóstico de câncer afeta não só o paciente oncológico, mas todo o seu entorno. Por isso, vencer o câncer tem muitos significados. Em um primeiro momento, pode parecer que a vitória é apenas a cura ou a remissão da doença. Mas, a verdade é que, durante a jornada do paciente, há diversos momentos que merecem ser celebrados. Para alguns, é sair do consultório, após uma consulta, com a notícia da doença controlada. Para outros, é ter a possibilidade de realizar seu tratamento em casa. Ou mesmo ter mais tempo para aproveitar a vida com qualidade. É buscar a felicidade no dia a dia, em cada atitude e a cada passo dado.

Essa jornada pode parecer solitária. Mas não se caminha sozinho. Há muitas pessoas e instituições ao redor do paciente que são importantes, focadas em proporcionar suporte, acolhimento e cuidado humanizado que fazem a diferença nesta trajetória. Essa rede é formada por familiares, profissionais da saúde, amigos, grupos de apoio, associações, sociedades médicas. Neste podcast com patrocínio de Janssen, Rita Lisauskas conversa sobre a importância da rede de apoio no tratamento com Mariléia Pinheiro e Roberto Gouveia.