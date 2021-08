Conteúdo Patrocinado: A importância da Reforma Administrativa

A Reforma Administrativa, um conjunto de iniciativas que o Congresso Nacional está avaliando para tornar os serviços públicos mais eficientes e, ao mesmo tempo, menos onerosos para os cofres do país, tem sido muito discutida e foi tema de debate numa edição do Fórum Estadão Think realizada em parceria com a CNI, Confederação Nacional da Indústria.

Hoje, o Brasil gasta 12,9% do seu Produto Interno Bruto com o funcionalismo público. É o sétimo maior percentual do mundo. Infelizmente, como todos nós vivenciamos no dia a dia, esses investimentos nem sempre têm resultado em serviços públicos de alta qualidade. Diante desse quadro, a Reforma Administrativa se torna não apenas necessária, mas urgente. A jornalista Bárbara Guerra destacou os melhores momentos do evento nesse podcast.