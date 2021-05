Conteúdo patrocinado: A importância das patentes

Patentes garantem proteção para quem inova, que é um dos princípios fundamentais da evolução tecnológica e do desenvolvimento econômico. Mais do que nunca, por conta da covid-19, “A importância das patentes” vem sendo discutida.

Neste podcast, o jornalista Maurício Oliveira conversa com Elizabeth de Carvalhaes, Presidente Executiva da Interfarma, Izalci Lucas, Senador pelo Distrito Federal e presidente da Frente Parlamentar de Inovação, José Graça Aranha, diretor no Brasil da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e ex-presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e Luiz Henrique Mandetta, médico e ex-ministro da Saúde sobre este relevante assunto.