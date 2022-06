Manter a imunização das crianças em dia contra a poliomielite é essencial para evitar um temido retorno dessa doença tão grave.

Nesta edição especial do podcast, a jornalista Rita Lisauskas conversa com a pediatra e infectologista, Luiza Helena Falleiros Arlant, para falar sobre os motivos da hesitação vacinal e quais são os caminhos para a erradicação dessa doença no mundo.