Conteúdo patrocinado: A importância do networking

Nosso podcast continua a inspirar mulheres empreendedoras e, por isso, hoje o assunto é uma ferramenta que pode alavancar os seus negócios, se for bem usada, é claro: o networking.

Networking é, basicamente, o bom relacionamento e contatos com outros profissionais do mercado. Mas será que qualquer contato? Como, de verdade, o networking pode agregar no seu negócio e quais são os segredos para manter contatos que vão te ajudar a alavancar?

Para responder todas essas perguntas, a jornalista Bárbara Guerra conversou com duas mulheres PhD no assunto, a CEO do IAB Brasil, Cristiane Camargo, e a CEO da B2Mamy, Dani Junco. Acompanhe!