Conteúdo Patrocinado: A importância do REIQ para a indústria química brasileira

Presente em praticamente tudo o que utilizamos no nosso cotidiano, a indústria química fatura US$ 120 bilhões por ano no Brasil. Mas vem sofrendo desvantagens competitivas em relação aos concorrentes estrangeiros, especialmente a maior carga tributária. O Regime Especial da Indústria Química (REIQ) é uma ferramenta que diminui esse degrau. Trata-se da redução de PIS e Cofins aplicada, desde 2013, aos produtos químicos de primeira e segunda gerações.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Ciro Marino, adverte sobre os efeitos negativos que a eventual decisão de extinguir o REIQ acarretaria ao setor e à economia brasileira como um todo. A apresentação é de Mauricio Oliveira.