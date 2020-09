Conteúdo Patrocinado: A importância dos testes diagnósticos para o empoderamento do cidadão na gestão de sua saúde; Ouça no Podcast

A pandemia colocou os cuidados com a saúde em evidência em diversos aspectos. Além de fazer um alerta para a importância de se investir constantemente em inovação na área, ela também nos fez refletir melhor sobre o nosso papel como cidadão na busca por conhecimento, não só sobre a doença, mas também sobre como gerenciar melhor a nossa saúde, da prevenção a busca pelo tratamento mais efetivo. Neste podcast, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o diretor de Valor Médico e Acesso da Roche do Brasil, Micha Nussbaum, sobre o porquê devemos nos empoderar nesta jornada e como podemos fazer isso, começando pelo mundo dos testes diagnósticos. Confira!