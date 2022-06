Conteúdo patrocinado: A transição do turismo para o novo

O turismo de São Paulo está se recuperando e, apesar da pandemia ainda ativa, o controle do vírus com a vacinação traz uma certa tranquilidade à população para, aos poucos, retomar sua rotina de passeios e viagens. Mesmo com transformações e adaptações, o setor tem se aquecido e prova disso são os festejos juninos, que já estão acontecendo.

Para falar mais sobre os atrativos do estado para moradores, turistas e investidores, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o secretário de turismo e viagens do Estado de SP, Vinicius Lummertz.