Conteúdo patrocinado: Aceleração da transformação digital deve se consolidar em 2022

Após dois anos de incertezas, a expectativa para a chegada de 2022 é grande. A possibilidade de um retorno gradual à normalidade anima o mercado e a sociedade, com projeções positivas.

No trabalho, mudanças trazidas pela pandemia devem se consolidar no próximo ano, com uma transformação digital ainda mais acelerada e a incorporação do modelo híbrido, que vão exigir culturas corporativas apoiadas na colaboração e lideranças muito mais abertas e humanas.

Conversamos com Paulo Bonucci, VP e general manager da Red Hat para a América Latina, sobre esse futuro que se desenha, em mais uma edição do podcast da Red Hat. A apresentação é de Daniel Gonzales.