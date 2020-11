Conteúdo patrocinado: Aposta na educação ambiental para melhor gestão de Resíduos Sólidos

O lixo é atualmente um dos maiores problemas ambientais. O aumento da quantidade de resíduos sólidos e líquidos descartados é uma grande ameaça ambiental e social. E sustentabilidade já é o assunto debatido há alguns anos e não deve nem vai deixar de ser o assunto do momento por muito tempo. Pelo menos até que tenhamos uma população mais consciente.

A jornalista Bárbara Guerra conversou com a gerente-executiva do Instituto Estre, Mariana Rico, sobre a necessidade de uma educação ambiental. Afinal, esse é um fator determinante no processo do desenvolvimento sustentável com o meio ambiente, é base sólida para a geração de hoje e as futuras gerações.