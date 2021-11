Conteúdo patrocinado: As soft skills e o mercado de trabalho

O que consta no seu currículo? Com o que você se preocupa na hora de montar uma apresentação? Formação, experiências, qualificações…? Talvez o que mais se aproxime do nosso assunto de hoje são as habilidades, mas nem todos incluem e mesmo assim eu não estou falando de habilidades visíveis aos olhos.

Hoje o nosso assunto são “soft skills”, ou seja, habilidades socioemocionais. Aquelas subjetivas, difíceis de medir se a gente tem ou não tem, mas que vocês vão ver como são importantes nos dias de hoje. Para falar sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com duas gigantes do empreendedorismo: Dani Graicar, CEO da agência PROS e criadora do Movimento Aladas, e a Dani Junco, CEO da B2Mamy.