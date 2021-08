Conteúdo Patrocinado: Caminhos da Energia – Armazenamento de energia no Brasil

Cresce o interesse pelo armazenamento de energia no Brasil. Em meio a crise energética por aqui e mudanças climáticas em todo o mundo, armazenar energia parece ser o caminho mais seguro para integrar novas fontes renováveis e driblar as intermitências do sistema.

Vários países estão mergulhando no desenvolvimento e nas aplicações das diferentes maneiras para guardar energia (sejam baterias ou usinas reversíveis) e não depender das termelétricas poluentes. No Brasil, o setor privado e os cientistas buscam sistemas capazes de atender essa necessidade.

No terceiro episódio da série, especialistas ajudam a entender o armazenamento e a tendência mundial. “Por conta da transição energética e do esforço da meta da descarbonização, as matrizes elétricas vão ter de aumentar a participação de fontes renováveis, deixando de lado gás, petróleo, carvão e colocando eólica, solar, biomassa e hidrogênio”, diz Nivalde de Castro, coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico (Gesel) do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Também estão neste episódio Markus Vlasits, coordenador de armazenamento da Associação Brasileira de EnergiaSolar Fotovoltaica (Absolar) e Rodolfo Meyer, CEO do Portal Solar.