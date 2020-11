O sangue na urina pode ser o primeiro sinal de alerta do câncer de bexiga, mas não é o único e a doença pode ser diagnosticada mesmo antes de algum indício aparecer. Conversamos com o urologista Fernando Korkes, que ressaltou a importância do diagnóstico precoce e de procurar um especialista, mesmo durante a pandemia, aos primeiros sinais de que algo vai errado com o sistema urinário.