Conteúdo patrocinado: Comece seu empreendedorismo em 2022

Fazendo uma retrospectiva bem rápida do cenário empreendedor em 2021, um levantamento realizado pela Serasa Experian mostrou que o mês de janeiro foi responsável por um recorde no número de novos negócios no país. Foram mais de 312 mil aberturas para registros de microempreendedores individuais. Além disso, as empreendedoras fizeram o mercado feminino crescer 40% só em 2020, segundo dados da Rede Mulher Empreendedora.

Para inspirar esse número a crescer mais ainda em 2022, o bate papo de hoje fala com quem quer abrir um negócio e não sabe por onde começar. A jornalista Bárbara Guerra conversou com Tania Gomes, head de aceleração da associação comercial de SP e head de inovação no HUB Hibrawork.