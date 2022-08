Conteúdo patrocinado: Como criar mais de 1 milhão de empreendimentos digitais

Nesta conversa com Pedro Doria e Fabio Costa, country manager da Salesforce no Brasil, Agenor Leão, vice-presidente de Negócios da Natura, conta como percebeu que estava promovendo aquele que é, possivelmente, o maior case de transformação digital do Brasil.

Ele é e sua força de vendas é composta por 1 milhão de vendedoras que migraram da revista de papel para um aplicativo. No processo, o executivo descobriu que elas já eram influencers bem antes de as pessoas conhecerem a palavra no Brasil.