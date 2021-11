Conteúdo patrocinado: Como está o mercado de locadoras de veículos

As locadoras de veículos compraram mais de 360 mil carros zero quilômetro no ano passado, equivalentes a 20,6% de todos os automóveis e comerciais leves emplacados em 2020 no Brasil. A frota total do setor terminou 2020 com pouco mais de 1 milhão de veículos, superando pela primeira vez na história da atividade a marca de mais de um milhão de carros.

Segundo o balanço da Abla, a categoria foi responsável por 34% do uso de veículos. Para falar mais sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra, conversou com o presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, Paulo Miguel Junior.