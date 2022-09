Conteúdo patrocinado: Como se destacar no mercado de trabalho

Todo mundo já teve um momento na carreira profissional em que foi necessário atualizar seu currículo. Talvez esse seja até um momento tenso, afinal como potencializar o seu perfil profissional e se tornar mais atraente para as empresas?

Esse é o assunto do podcast que hoje. A jornalista, Bárbara Guerra, conversou com a CEO do Infojobs, Ana Paula Prado, sobre dicas e orientações práticas para quem está à procura de uma oportunidade. Ouça agora!