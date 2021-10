Conteúdo Patrocinado: Compra e venda de equipamento usado levam valor ao agronegócio

A compra e a venda de equipamentos e máquinas usadas representam uma solução importante para o agronegócio, setor fundamental da economia do País. A troca de maquinário agrícola mais antigo na compra de um novo é muito importante para que a tecnologia chegue a produtores que não têm acesso a ela ou querem melhorar suas máquinas atuais.

Das cerca de 6 milhões de propriedades agrícolas brasileiras, apenas cerca de 1 milhão são mecanizadas. Por meio de sua plataforma, a Via Máquinas trabalha com concessionárias e produtores democratizando o acesso aos equipamentos. Saiba como na conversa com Marcelo Kozar, diretor-executivo do Grupo Via Máquinas. A apresentação é de Daniel Gonzales.