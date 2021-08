Conteúdo Patrocinado: Conexão – Transformação Digital com Pedro Doria

O que uma empresa de pagamentos tem a aprender com a Disney? A pista está em como o digital muda o comportamento do consumidor, contam Augusto Lins, presidente e sócio da Stone, e Fabio Costa, general manager da Salesforce no Brasil, ao jornalista Pedro Doria neste podcast produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocínio da Salesforce.

E isto é chave: quem usa um produto tem acesso a muita informação sobre a concorrência. O que a Disney faz é encantar clientes, deixá-los em permanente estado de satisfação. É, também, a lição da Zappos, varejista online de sapatos, nos EUA. Justamente os dois modelos da Stone de como tratar seu público.