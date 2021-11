Conteúdo Patrocinado: Conexão – Transformação Digital com Pedro Doria

Poucas indústrias estão sendo tão afetadas pela transformação digital quanto a da Saúde. Assim como poucas foram tão impactadas pela pandemia. Ninguém conta melhor essa história do que Edvaldo Vieira, CEO da Amil. É uma história que inspira — de resiliência empresarial e gana de mudar.

Edvaldo Vieira conta nessa conversa com Pedro Doria e Fábio Costa, general manager da Salesforce no Brasil, a indústria muda porque estamos todos nos transformando de muitas maneiras. Pelo cansaço que o baque dos últimos anos traz — saúde mental está se tornando mais importante. Também pela praticidade que o digital impõe. Consultas via apps vão ficar cada vez mais comuns. E, do jeito que Vieira conta, essa não é só uma história de gestão. É, também, a história de todos nós.