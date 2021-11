Conteúdo Patrocinado: Conexão – Transformação Digital com Pedro Doria

Poucas cadeias de lojas, no Brasil, têm a tradição conquistada pela C&A. Quantos de nós não nos vestimos por lá nas últimas muitas décadas? Quantas campanhas de TV memoráveis não marcaram nossa cultura? Pois, durante a pandemia, esta empresa com tanta tradição se viu obrigada a fechar as portas e se digitalizar.

Nesta conversa entre o jornalista Pedro Doria e Fabio Costa, General Manager da Salesforce no Brasil, Paulo Correa, CEO de C&A, conta como uma cultura pode ser transformada apesar da pressão pelo imediatismo. Resiliência, uma das palavras badaladas pelos consultores de plantão, tem também significado no mundo real.