Conteúdo patrocinado: Conexão – Transformação Digital com Pedro Doria

O digital faz parecer que é tudo um caso de ter o computador certo, a melhor plataforma, smartphones, clouds, machine learning e mais todas as novidades tecnológicas. Mas não é nada disso. O pulo do gato é fazer a descoberta que o Banco Carrefour fez, é repensar o papel das pessoas, dos clientes, da equipe. Neste episódio, Pedro Doria conversa com Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour, e Fabio Costa, general manager da Salesforce no Brasil.