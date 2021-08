Conteúdo Patrocinado: Cuidados e avanços sobre o câncer de próstata

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil e dados do Instituto ainda apontam para 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano, entre 2020 e 2022.

Mas quando é preciso se preocupar com esse assunto que ainda assombra muitos homens? Fazer exames, procurar um médico? Existe uma data, idade, suspeita? Aliás, como suspeitar de qualquer problema?

Para responder essas perguntas, a jornalista Bárbara Guerra conversou com Camila Mosci, médica especialista em medicina nuclear, e Miguel Srougi, urologista e maior especialista em câncer de próstata do Brasil.