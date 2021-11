Conteúdo Patrocinado: Doenças virais controladas graças à vacina

Todos nós sabemos que a vacina é um dos principais instrumentos de combate às doenças infecciosas. Atualmente, o mundo está livre de várias doenças graças ao avanço científico das imunizações. É extremamente importante que as campanhas de conscientização continuem, já que vivemos em uma época de proliferação de fake news e grupos antivacinas. Quais podem ser as consequências disso? Quais doenças foram controladas e quais podem voltar se não houver uma retomada dos altos índices de imunização sempre registrados no nosso país?

A pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai, vai responder todas as dúvidas neste podcast especial, uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com a Pfizer e Sociedade Brasileira de Pediatria. A apresentação é da jornalista Rita Lisauskas.