Conteúdo Patrocinado: DSS é o 1º passo para a implementação do 5G

Está aberta a porta para a chegada definitiva das redes 5G, que unem altíssima velocidade e desempenho a baixíssima latência, em nosso País. O primeiro passo está dado: o 5G DSS encontra-se no ar em São Paulo, Rio de Janeiro e chega a outras 12 cidades até o fim do ano.

O compartilhamento dinâmico de frequências já em posse e uso das operadoras, nas quais também funciona o 4G, permite oferecer uma experiência 5G desde já, com muito mais velocidade e menores tempos de resposta em relação às redes atuais, sem a necessidade de esperar pela liberação de espectro específico, o que só ocorrerá depois do leilão da Anatel, no ano que vem.

Saiba como tudo vem funcionando, os ganhos, e como será a evolução do 5G na conversa com André Sarcinelli, diretor de Redes da Claro. A apresentação é de Daniel Gonzales.