Conteúdo patrocinado: eBay cria plataforma para inserir os pequenos comerciantes no mundo digital

A pandemia trouxe uma crise muito grande ao dia a dia dos comerciantes locais, que devem inserir seus negócios físicos no mundo digital para continuar operando e conquistando mais clientes e espaço. O eBay disponibiliza a plataforma “Meu negócio 24/7 no eBay”, gratuitamente, para incentivar o movimento em direção ao e-commerce. Conheça mais, na conversa com Juliana Camargo, Head de marketing e merchandising do eBay para América Latina. A apresentação é de Daniel Gonzales. Você pode acessar a plataforma aqui