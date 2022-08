Conteúdo patrocinado: Eletrificação e descarbonização

Acelerar os compromissos ambientais é fundamental para enfrentar questões urgentes, como o aquecimento global, por exemplo. ESG, pactos globais, metas ambientais, todas essas palavras, frases e siglas estão na ponta da língua da população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro.

E todas as empresas, principalmente as de grande porte, têm se concentrado em impulsionar as mudanças necessárias para tornarmos o mundo um lugar mais sustentável. No podcast de hoje a jornalista Bárbara Guerra conversa com o country manager da Enel Brasil, Nicola Cotugno, para falar sobre o comprometimento com as ações ambientais.