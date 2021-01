Conteúdo patrocinado: Empreendedorismo feminino: como inserir as crianças nesse mundo?; Ouça no podcast

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae apontou que 50% dos empresários que estão tentando criar um negócio ou já administram uma empresa com até 3 anos e meio de mercado são mulheres. O número equivale a 26,5 milhões de brasileiras à frente de um empreendimento. Ou seja, as mulheres já tem representatividade muito ativa no setor de empreendedorismo.

Em contra partida, a pandemia causou a interrupção das atividades de 39% dos negócios conduzidos por mulheres. 47% das empresárias disseram que os negócios ainda estão funcionando, mas com movimento bem menor e para 33% das entrevistadas o rendimento mensal chegou a zero. O estudo foi realizado pelo Instituto Locomotiva e pela Rede Mulher Empreendedora.

O que nós percebemos com essa situação é que esse cenário, apesar de parecer positivo, ainda precisa amadurecer muito.

Mas diante disso tudo nós também percebemos que nós estamos inseridos nesse cenário por um problema cultural. A questão é: como mudar isso? A dica é: na infância. Meninas e meninos precisam saber lidar com equidade.

Para falar sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com a Luciana Cattony, criadora do Real Maternidade, um projeto que tem o objetivo de levar leveza e alegria para mães e famílias.